Зеленський подякував Данії за військову та гуманітарну допомогу

Президент України Володимир Зеленський подякував Данії за надану військову та гуманітарну допомогу.

"Дякую, Даніє, за вашу солідарність. Дякую за всю вашу допомогу, надану Україні. Дякую за "Гарпуни". Росіяни їх бояться. Дякую вам за "Цезарі". Дякую за "Леопарди", за "Бредлі". І артилерію. І дякую вам за машини для розмінування. Усе це служить свободі. Усе вже служить просто зараз для того, щоб захистити життя людей", - сказав Зеленський, виступаючи в понеділок у данському парламенті.

За словами президента, "людяність обернулася солідарністю. Солідарність обернулася лідерством. Зокрема, вашим лідерством, Даніє. І це лідерство, що примножує нашу спільну силу".

"Ми довіряємо вам, Даніє. Дякую. Повномасштабне російське зло відходить зараз під ударами тих, кого Росія завжди тільки зневажала. І, зневажаючи, помилялася. Але люди зараз не помиляються, коли зневажають Росію, яка поширює зло", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "Україна повірила вам і у вас, коли це вторгнення зла почалося. І я дякую вам за те, що ви повірили в нас".

"Я звертався до вас по підтримку в подоланні цієї катастрофи, яку принесла війна, і ви підтримуєте Україну всім, що потрібно. Я звертався до вас зі словами про те, що потрібно думати не тільки про війну", - сказав він.

"Ми знаємо, що мир буде. Ми знаємо, що зможемо повернутися до нормального життя. Те, що ми любили, те, як ми жили. І я вдячний вам за те, що ви вже зараз допомагаєте Україні з відновленням, зокрема нашому місту Миколаєву, над яким Данія взяла шефство", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, "зараз російське зло б'є болем і смертю в українських містах і селах, але відкрито говорить, що Україною не обмежиться. Потім, пізніше, після нашої країни, вони хочуть понести ці страждання далі в Європу і далі у світ, і я впевнений, ви це чуєте".

"Усі сусіди Росії під загрозою, якщо Україна не встоїть. Міжнародне право не вийде реанімувати. Демократії світу, будь-яка з них може стати мішенню. Чи то для ракет, чи то для найманців, чи то для дестабілізації. Я впевнений, ви це відчуваєте", - сказав Зеленський.