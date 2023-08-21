Росія створює ще одну армію на окупованому півдні України - британська розвідка

Росія, ймовірно, створює ще одну армію на окупованому півдні України для ведення оборонних операцій на цій ділянці фронту, припускають у британській розвідці.

"Росія розширює свої військові структури відповідно до реалій воєнного часу. Досить імовірна поява одного нового формування - 18 загальновійськової армії", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у твіттері в понеділок.

У британській розвідці вважають, що це "формування буде об'єднанням і посиленням інших частин, що діють зараз у Херсонській області, зокрема 22 армійського корпусу, який зазвичай входить до російського гарнізону в окупованому Криму".

За даними британської розвідки, нова армія може складатися переважно з мобілізованого персоналу і зосередиться на оборонних операціях на півдні України.

"Росія, ймовірно, прагне звільнити більш досвідчені підрозділи для ведення бойових дій на ключових напрямках", - роблять висновок британські фахівці. Існує реальна можливість того, що це призвело до нещодавньої передислокації повітрянодесантних військ із Херсона до Оріхівського сектора, де тривають запеклі бої.