Події

07:49 21.08.2023

Морально-бойовий дух окупантів на фронті погіршується завдяки ударам ЗС України по тилу ворога

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Морально-бойовий дух окупантів на фронті погіршується завдяки ударам ЗС України по тилу ворога

Удари ЗСУ по тилових районах РФ погіршують моральний дух російських військ, що може загрожувати стабільності оборони окупантів на багатьох критичних ділянках фронту, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські фронтові підрозділи, особливо на півдні України, часто стикалися з проблемою зниження морального духу після українських ударів по тилових районах. Проблеми морального духу можуть швидко посилитися і поширитися серед російських фронтових підрозділів, якщо один підрозділ під тиском розпадеться, що може посіяти паніку і значно знизити боєздатність інших російських сил", - сказано у звіті.

Західні аналітики зазначили, що російські "воєнкори" розкритикували Міноборони РФ за те, що те не запобігло атаці безпілотника на авіабазу "Сольці" в Новгородській області 19 серпня та применшило серйозність пошкоджень літаків, що базувалися.

"Міноборони заявило, що російські війська збили український безпілотник зі стрілецької зброї і що пожежа пошкодила один літак, але пожежники швидко загасили вогонь (кодова назва НАТО Backfire-C). Російське інсайдерське джерело стверджує, що вогонь пошкодив або повністю знищив два літаки. Кілька російських "воєнкорів" стверджували, що українські сили використовували невеликий і відносно недорогий квадрокоптер для проведення атаки, і критикували Міноборони РФ за те, що не зберігало літаки в ангарах. Вони зазначали, що навіть елементарні захисні конструкції та сітки надійно захищають від квадрокоптерів", - наголосили вчені.

У ISW вважають, що пошкодження або навіть знищення двох літаків Ту-22М3 саме по собі не призведе до значних наслідків з військового погляду, але реакція російських блогерів на атаку демонструє, як такі удари по тилу сприяють більш масштабним зусиллям України щодо погіршення бойового духу російських військових.

 

 

 

Теги: #ворог #isw #бойовий_дух

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