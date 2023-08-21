Події

07:16 21.08.2023

За добу відбулося понад 25 бойових зіткнень між ЗС України та окупантами

2 хв читати
За добу відбулося понад 25 бойових зіткнень між ЗС України та окупантами

Протягом 20 серпня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 25 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося понад 25 бойових зіткнень", - йдеться в ранковому зведенні в понеділок.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах південо-західніше Іскрисківщини та Журавки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Богданове Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Покровка, Новоолександрівка Сумської області та Варварівка, Бударки, Землянки та Комісарове  Харківської області.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Тополі, Масютівка, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Предтечине, Диліївка, Курдюмівка, Озарянівка та Дружба Донецької області.

На авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційні удари в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Олександропіль, Парасковіївка та Єлезаветівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Золота Балка, Козацьке, Токарівка, Понятівка, Херсон, Велетенське, Кізомис Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, додали в штабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 21.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

20:09 20.08.2023
Українська авіація завдала дев'ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала дев'ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

20:06 20.08.2023
Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

19:49 20.08.2023
Сили оборони відбили натиск окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було 22 бойові зіткнення

Сили оборони відбили натиск окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було 22 бойові зіткнення

08:37 20.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

07:17 20.08.2023
Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 61 авіаційний удар по території України

Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 61 авіаційний удар по території України

07:00 20.08.2023
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

19:25 19.08.2023
Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаційних ударів по території України

08:22 19.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

07:24 19.08.2023
Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

Зеленський: Ми не почали контрнаступ раніше, бо не мали чим

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

ОСТАННЄ

Морально-бойовий дух окупантів на фронті погіршується завдяки ударам ЗС України по тилу ворога

Зеленський подякував партнерам України за винищувачі F16

Окупанти мають намір заселити росіян в окупований Маріуполь

До 28 людей збільшилася кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії

В ООН закликають перевіряти факти і не поширювати фейки в інтернеті

21 серпня: Яке сьогодні свято

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумську область

Ворог обстріляв Донецьку область, поранено чотирьох мешканців

Президент Молдови засудила ракетний обстріл РФ Чернігова

Україна розпочинає програму міжнародного медичного партнерства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА