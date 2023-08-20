Події

20:06 20.08.2023

Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти впродовж доби завдали 22 авіаційні удари по території України та здійснили 30 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів на південному заході від Іскрисківщини Сумської області, на захід від Миколаївки Харківської області, ударів неподалік Шейківки, Тернів, Піскунівки, Веселого, Кліщіївки, Курдюмівки, Красногорівки, Старомайорська Донецької області, Роботиного Запорізької області, Ольгівки та Садового Херсонської області.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема, міст Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове та Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької області, Берислав Херсонської області.

"Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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