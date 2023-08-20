Сили оборони відбили натиск окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було 22 бойові зіткнення

Російські окупанти намагалися наступати протягом минулої доби на куп'янському, бахмутському та мар'їнському напрямках на сході України, проте безуспішно, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Куп'янському напрямку противник... вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області", - йдеться у зведенні.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Загалом, за даними Генштабу, протягом доби відбулося 22 бойових зіткнення.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.