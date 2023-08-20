Події

19:49 20.08.2023

Сили оборони відбили натиск окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було 22 бойові зіткнення

1 хв читати
Сили оборони відбили натиск окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було 22 бойові зіткнення

Російські окупанти намагалися наступати протягом минулої доби на куп'янському, бахмутському та мар'їнському напрямках на сході України, проте безуспішно, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Куп'янському напрямку противник... вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області", - йдеться у зведенні.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні України, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Загалом, за даними Генштабу, протягом доби відбулося 22 бойових зіткнення.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 20.08.2023
Українська авіація завдала дев'ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала дев'ять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

20:06 20.08.2023
Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

08:37 20.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

07:17 20.08.2023
Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 61 авіаційний удар по території України

Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 61 авіаційний удар по території України

07:00 20.08.2023
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження супротивника – Генштаб

19:25 19.08.2023
Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали п’ять ракетних і 44 авіаційних ударів по території України

08:22 19.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

07:24 19.08.2023
Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

07:21 19.08.2023
Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:06 19.08.2023
Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 41 авіаційний удар

Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 41 авіаційний удар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

Зеленський: Ми не почали контрнаступ раніше, бо не мали чим

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

До 156 людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок обстрілу Чернігова, пошкоджено 66 будинків

ОСТАННЄ

Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

Зеленський: Ми не почали контрнаступ раніше, бо не мали чим

Україна сама має ухвалити рішення про переговори

Україна підготує необхідну інфраструктуру для отримання F-16

Данія надасть Україні 19 винищувачів F-16

Резніков анонсував зустріч у форматі Рамштайн 17-24 вересня

ДАНІЯ НАДАСТЬ 19 ВИНИЩУВАЧІВ F-16 УКРАЇНІ - ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР

У Міноборони Данії підтвердили, що передадуть Україні літаки F-16

Зеленський зустрінеться в Данії з прем'єром і членами королівської родини

Унаслідок атаки безпілотника в с.Новоберислав Херсонської області загинула людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА