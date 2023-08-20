Україна отримає до шести данських F16 до кінця року

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сподівається, що до кінця року до 6 літаків F16 буде поставлено Україні.

"Ми зараз продовжуємо процес скринінгу, навчання також, відповідно, почнеться, тому сподіваюся, що ближче до Нового року перша група літаків покинуть данську землю, попрямують до України, близько шести з них", - сказала вона в неділю на пресконференції в Копенгагені після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"І, сподіваюся, наступного року ще вісім літаків також вирушать із Данії в Україну, а ще за рік - ще п'ять. Так що ми це зробимо якомога швидше", - зазначила прем'єр.

Зеленський, зі свого боку, відповідаючи на запитання, чи є обмеження щодо використання цих літаків, зокрема, щодо атак території Росії, сказав: "Ми про це не говорили".