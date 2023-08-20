Події

08:35 20.08.2023

Росіяни випустили 422 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула і ще одну поранено

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Росіяни випустили 422 снаряди по Херсонській області, одна людина загинула і ще одну поранено

Російські окупанти за минулу добу 77 разів обстріляли Херсонщину, випустивши по ній 422 снаряди з різного типу зброї, зафіксовано влучення по критичному об'єкту інфраструктури і території заводу, в результаті атаки один загиблий і ще один поранений, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у неділю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" і БПЛА", - йдеться в повідомленні в телеграмі.

Уточнюється, що по місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Як повідомляє очільник ОВА, росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема по об'єкту критичної інфраструктури та території заводу в Херсоні.

"Через російську агресію одна людина загинула, ще одна - дістала поранення", - підсумував Прокудін наслідки атаки.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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