Події

02:21 20.08.2023

Глави МЗС України та Суринаму домовилися про розвиток торгівлі та скоординували двосторонні контакти

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Глави МЗС України та Суринаму домовилися про розвиток торгівлі та скоординували двосторонні контакти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Суринама Альбертом Рамдіном, у ході якої вони домовилися про розвиток торгівлі та скоординували подальші двосторонні контакти.

"Під час нашої розмови міністр закордонних справ Суринаму Альберт Рамдін і я домовилися про кроки щодо розвитку торгівлі…. Ми також скоординували подальші двосторонні контакти України та Суринаму", - написав Кулеба у Twitter.

Він також подякував Суринаму за підтримку України у міжнародних організаціях.

 

 
Теги: #україна #мзс #торгівля #розвиток #суринам

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