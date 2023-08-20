Глави МЗС України та Суринаму домовилися про розвиток торгівлі та скоординували двосторонні контакти

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Суринама Альбертом Рамдіном, у ході якої вони домовилися про розвиток торгівлі та скоординували подальші двосторонні контакти.

"Під час нашої розмови міністр закордонних справ Суринаму Альберт Рамдін і я домовилися про кроки щодо розвитку торгівлі…. Ми також скоординували подальші двосторонні контакти України та Суринаму", - написав Кулеба у Twitter.

Він також подякував Суринаму за підтримку України у міжнародних організаціях.