Кількість постраждалих внаслідок удару по Чернігову зросла до 144 - Зеленський

Кількість поранених та травмованих внаслідок ракетного удару по центру Чернігова в суботу вранці, 19 серпня, досягла 144, серед них 15 дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч з суботи на неділю.

"На жаль, семеро людей загинули у Чернігові від російської ракети, серед них дівчинка, її звали Софія, шість років їй було... Мої співчуття рідним! Поранених та травмованих – 144 і серед них 15 дітей. Ракета прямо по центру міста. І це – у свято Преображення Господнього, православне свято", - сказав він.

Президент наголосив, що рятувальну операцію проводили загалом 140 осіб.

"Медики, "екстренка", військова, місцева влада – всі допомагали. Дякую кожному та кожному, хто рятував життя дітям, дорослим – усім", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вранці завдали удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Внаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.

Раніше повідомлялося про 140 поранених та сімох загиблих.

19-21 серпня оголошено у Чернігові днями жалоби.