Зеленський відзначає успішні результати візиту до Швеції

Президент України Володимир Зеленський наголосив на успішних результатах його візиту до Швеції в частині, що стосується постачання зброї.

"Є домовленості зі Швецією про виготовлення БІП CV-90 у нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми повинні локалізувати та виробляти", - сказав він у відеозверненні в ніч із суботи на неділю.

Зеленський також наголосив на навчанні українських військових на артилерійських установках Archer. "Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні", – сказав президент.

"Зараз є проривний результат щодо "Грипенів", класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни вже починають тестувати їх. І ми крок за кроком, переговори за переговорами, наближаємося до того, щоб "Грипени" з'явилися в нашому небі", - сказав він.

Він також висловив подяку королю Швеції Карлу XVI Густаву та королеві Сільвії за підтримку України та наших людей, за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз

"Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному та кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу", - сказав також президент.