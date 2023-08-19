Росіяни 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини, пошкоджено житлові будинки – ОВА

Протягом дня російські окупанти здійснили 26 обстрілів семи прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 248 вибухів, пошкоджено два приватні будинки, ще в одному сталося загоряння, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у вечір суботи.

Зокрема, на обстріл зазнали, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигінська, Зноб-Новгородська та Хотинська громади.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з гранатомета (АГС-17), пролунало 47 вибухів та артилерії – 8 вибухів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок", – поінформували в ОВА.

У Хотинській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство та зайнявся приватний будинок. Уточнюється, що окупанти атакували некерованими авіаційними ракетами (НАР), завдавши 17 авіаударів з гелікоптеру.

Тим часом Краснопільська громада постраждала від мінометного (19 вибухів) та гранатометного з АГС-17 (58 вибухів) обстрілів, також ворог атакував із РСЗВ (15 вибухів) та САУ (13 вибухів).

По території Білопільської громади зафіксовано авіаудар з гелікоптеру: випущено 3 НАР, окупанти здійснили гранатометний (13 вибухів) та мінометний (26 вибухів) обстріл, також бив з артилерії (16 вибухів).

На територію Зноб-Новгородської громади окупанти скинули вісім мін.

Шалигінська та Середино-Будська громади зазнали мінометного обстрілу: пролунало 10 та чотири вибухи відповідно.