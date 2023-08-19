Події

19:08 19.08.2023

У Києві завершили ремонт бруківки на вул. Хмельницького - Кличко

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У Києві завершили ремонт бруківки на вул. Хмельницького - Кличко

У суботу, 19 серпня, о 23:30 буде відновлено рух вулицею Богдана Хмельницького від Хрещатика до вулиці Володимирської, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Загалом на цій ділянці відремонтували майже 9,3 тис. кв. м. гранітного мощення. Всі роботи виконали в рамках експлуатаційного утримання. Дорожники ліквідували численні просідання, колійність й інші нерівності покриття", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Для зручності пішоходів на оновленій ділянці вулиці облаштували додатковий наземний перехід біля станції метро "Театральна". Цей та інші переходи вимостили з контрастної червоно-білої бруківки, яка слугує замість звичайної розмітки.

 

Теги: #кличко #київ

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