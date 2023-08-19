У Києві не буде масових заходів у День Незалежності - КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) повідомляє, що в столиці не будуть проводитися масові заходи на День Незалежності України, проте влада планує провести виставку військової техніки на вулиці Хрещатик.

"Місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. Як поінформували міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки", - ідеться в повідомленні в телеграмі у суботу ввечері.

У держадміністрації додали, що у зв'язку з цим із сьогоднішнього вечора перекриють рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Проте, зазначається, що "рух вулицею Богдана Хмельницького - від Хрещатика до вулиці Володимирської - відкриють сьогодні о 23:30".

Як повідомлялося раніше, у Києві перекриють автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького з 23:00 20-го серпня до 23:30 28 серпня.