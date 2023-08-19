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15:23 19.08.2023

Rheinmetall AG має намір у серпні розпочати ремонт танків Leopard в Україні, у ФРН готують українських фахівців

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Rheinmetall AG має намір у серпні розпочати ремонт танків Leopard в Україні, у ФРН готують українських фахівців

Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG має намір уже в серпні розпочати ремонт на території України поставлених ЗСУ танків Leopard, заявив голова правління компанії Армін Паппергер.

"Ми почнемо технічне обслуговування вже цього місяця", - наводить агентство RND його слова.

Паппергер пояснив, що перші 12 українських фахівців, які займуться цим завданням, проходять навчання у ФРН, ще 12 прибудуть пізніше.

Крім того, він підтвердив, що концерн хотів би якнайшвидше почати випуск танків в Україні.

"Це може статися швидко, в Україні - достатньо добре оснащених танкових заводів радянських часів", - пояснив Паппергер.

За його словами, концерт хотів би взяти підприємство в оренду і складати на одній або двох виробничих лініях техніку за стандартами НАТО. Паппергер наголосив, що Україна з часом має сама виробляти озброєння.

На початку липня Паппергер заявляв, що Rheinmetall AG запустить протягом трьох наступних місяців завод із виробництва бронетехніки на заході України. Він згадав, що на заводі складатимуть за ліцензією і ремонтуватимуть бронетранспортери Fuchs, розроблені Rheinmetall AG. Компанія управлятиме заводом разом із держконцерном "Укроборонпром".

Раніше повідомлялося, що станції техобслуговування військової техніки німецького виробництва, призначеної для України, розгорнуті в Словаччині та Румунії. Також Rheinmetall AG намагається створити в Польщі центр з обслуговування німецької техніки, направленої до України.

Теги: #ремонт #leopard #rheinmetall_ag

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