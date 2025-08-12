Глава Rheinmetall вважає, що найближчими роками виробляти танки та іншу бронетехніку стане дешевше

Голова правління збройової компанії Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що собівартість танків, бронетехніки та артилерії у майбутні роки знизиться, повідомляє у вівторок Financial Times (FT).

"У відповідь на страхи, що європейські бюджети, які роздуваються, призведуть до інфляції та малої користі для платників податків, Паппергер заявив FT, що вартість бронетехніки та артилерійських систем скоротиться, а не зростатиме", - передає видання.

Він пояснив, що цього вдасться домогтися за допомогою здешевлення за рахунок масовості виробництва та автоматизації процесів. За його словами, раніше вдалося досягти зниження вартості виробництва боєприпасів після того, як Rheinmetall AG за три роки в десять разів наростила виробничі потужності.

Він сказав, що за наступні 12 місяців компанія очікує замовлення на тисячі одиниць танків Leopard 2, бойових колісних бронемашин GTK Boxer і БМП Puma. Також вартість потенційних контрактів тільки з урядом ФРН оцінюється в 30 - 35 млрд євро.

Загалом у Rheinmetall AG розраховують на нові контракти приблизно на 80 млрд євро.

Паппергер додав, що, на його думку, негативного ставлення до виробників зброї в Європі очікувати не варто, хоча урядам європейських країн доводиться ухвалювати рішення про нарощування військових бюджетів і про скорочення соціального забезпечення. "Я не відчуваю таких настроїв зараз", - зазначив Паппергер.

За даними видання, водночас Rheinmetall AG має намір довести річний випуск снарядів калібру 155 мм із 70 тис. одиниць у 2022 році до 1,1 млн у 2027 році.

Тим часом FT повідомляє з посиланням на дані більш ніж 1 тис. проаналізованих супутникових знімків, що країни Європи з 2021 по 2025 рік утричі розширили площі своїх військових заводів. Одним з найбільших будівництв став спільний проєкт Rheinmetall AG та угорської державної компанії N7 Holding, які звели завод із виробництва боєприпасів і вибухівки на заході Угорщини у Варпалоті. Тут, зокрема, випускатимуть боєприпаси калібру 155 мм і 120 мм, 30-міліметрові снаряди до БМП KF41 Lynx.

Розширення інфраструктури відзначено на 20 об'єктах, які отримали фінансування ЄС у межах програми "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розрахованої на $500 млн. Нові споруди і дороги помічено на підприємстві MBDA - провідного європейського виробника ракетних систем і ракет - у Шробенгаузені у ФРН (земля Баварія). Сюди раніше надійшли замовлення на виробництво 1 тис. ракет для зенітних ракетних систем Patriot.

У червні 2024 року нове підприємство зі складання ракет відкрила норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace. Активність відзначена на заводі норвезько-фінської оборонної компанії Nammo у Віхтавуорі в центральній Фінляндії. Найбільша оборонна компанія Британії BAE Systems, яка отримала підтримку уряду і замовлення від Міноборони, з 2022 року вклала понад 150 млн фунтів стерлінгів у виробництво боєприпасів: будівельні роботи помітні на об'єкті компанії в Гласкоєді в південно-східному Уельсі, де пізніше 2025 року має запрацювати новий завод боєприпасів.