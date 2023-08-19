Сили оборони на півдні України за минулу добу знищили 10 ворожих човнів із ДРГ і технікою - Гуменюк

10 ворожих човнів із 40 окупантами і технікою було знищено за минулу добу на півдні України, повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Наша контрбатарейна боротьба доволі потужна. За минулу добу знищено аж 10 човнів ворожих. Це спроби (окупантів - ІФ-У) маневрувати між островами. Знову-таки, вони (човни - ІФ-У) майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом "російського військового корабля", одна великокаліберна гармата і 5 одиниць автобронетанкової техніки", - розповіла Гуменюк.