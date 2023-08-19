Події

10:45 19.08.2023

У Києві з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух Хрещатиком - військова адміністрація

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У Києві з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух Хрещатиком - військова адміністрація

У Києві перекриють автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня, повідомив голова столичної міської військової адміністрації Сергій Попко в телеграм-каналі.

"До уваги водіїв. У зв'язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва буде перекрито автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - йдеться в повідомленні.

"Обмеження діятиме з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня. Враховуйте цю інформацію під час пересування центром столиці", - поінформував голова КМВА.

 

Теги: #хрещатик #київ

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