У Києві з 20 до 28 серпня перекриють автомобільний рух Хрещатиком - військова адміністрація

У Києві перекриють автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня, повідомив голова столичної міської військової адміністрації Сергій Попко в телеграм-каналі.

"До уваги водіїв. У зв'язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва буде перекрито автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - йдеться в повідомленні.

"Обмеження діятиме з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня. Враховуйте цю інформацію під час пересування центром столиці", - поінформував голова КМВА.