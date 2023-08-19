Події

09:01 19.08.2023

Унаслідок нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів

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Унаслідок нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів

Російські окупаційні війська в ніч на суботу, близько опівночі, обстріляли с. Загризове Ізюмського району Харківської області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Поранення отримали і були госпіталізовані жінка 44 років і 26-річний цивільний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, близько 1:00 окупанти обстріляли Вовчанськ і Вільчу Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено 3 житлових будинки, господарські будівлі, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок. Попередньо, без постраждалих.

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зокрема, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди. Унаслідок денного танкового обстрілу Козачої Лопані Харківського району пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередачі. Окупанти атакували БПЛА Глушківку Куп'янського району. Зафіксовано влучання у відкриту ділянку землі. У Чернещині Ізюмського району пошкоджено господарські будівлі та електромережу агропідприємства.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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