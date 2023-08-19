Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

Авіація сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника та 1 удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.