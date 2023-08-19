Події

07:21 19.08.2023

Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб збройних сил України в ранковому зведенні станом на 06.00 суботи.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пунктів.

На лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах на схід від Білої Гори і Торецька Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ біля Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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