Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 41 авіаційний удар

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в суботу вранці.

Також, за даними Генштабу, в ніч на 19 серпня Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки уточнюється.

"У результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - сказано у зведенні, опублікованому у фейсбуці.