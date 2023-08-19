Події

07:06 19.08.2023

Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 41 авіаційний удар

1 хв читати
Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 41 авіаційний удар

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в суботу вранці.

Також, за даними Генштабу, в ніч на 19 серпня Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки уточнюється.

"У результаті російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - сказано у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 19.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

07:24 19.08.2023
Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два пункти управління та дві станції РЕБ противника

07:21 19.08.2023
Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Сили оборони стримують противника на куп'янському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

19:12 18.08.2023
Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

18:58 18.08.2023
Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

07:54 18.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

07:42 18.08.2023
За минулу добу відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом

За минулу добу відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом

19:52 17.08.2023
Окупанти завдали 4 ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 4 ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

19:37 17.08.2023
Сили оборони відбили наступ окупантів на п’яти напрямках на сході України, за добу було 24 бойові зіткнення

Сили оборони відбили наступ окупантів на п’яти напрямках на сході України, за добу було 24 бойові зіткнення

07:55 17.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 500 окупантів, загальні втрати противника перевищили 257 тис. особового складу

Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

Українські пілоти розпочнуть тренування на F-16 у Данії наприкінці цього місяця

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух

ОСТАННЄ

Унаслідок нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів

Окупанти за добу завдали чотири ракетних удари по Запорізькій області, уздовж лінії фронту було приблизно 70 артобстрілів

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина загинула, ще десять - дістали поранення, серед них дитина

Росіяни вночі атакували Україну 17 безпілотниками, з них знищено 15

ЗС України послаблюють оборону ворога, а захоплення Мелітополя - лише один із варіантів переривання шляхів сполучення армії РФ

19 серпня: Яке сьогодні свято

Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем і ФРН

У США розробляють план з переміщення двох баз із Нігеру в інші країни

Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден

Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА