Події

05:29 19.08.2023

Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем і ФРН

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Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем і ФРН


 Угорщина підписала угоду про співпрацю з ізраїльськими та німецькими компаніями, з якими вона вироблятиме бойові безпілотники, повідомляє в п'ятницю Associated Press з посиланням на заяву угорського прем'єра Віктора Орбана.
За словами глави уряду, угоду про співпрацю підписано з ізраїльською компанією-виробником оборонних технологій UVision. Назву німецької компанії він не уточнив.
Орбан у п'ятницю виступив на церемонії відкриття нового заводу в місті Залаегерсег на південному заході Угорщини. Заводом володіє німецька військово-технічна компанія Rheinmetall, а угорській державі в ньому належить частка 49%.
Крім того, Орбан повідомив, що незабаром у центральній частині країни Rheinmetall відкриє ще один завод, на якому вироблятимуть боєприпаси. За його словами, це підприємство стане одним із найсучасніших у Європі.

Теги: #угорщина #плани #безпілотники

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