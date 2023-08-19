Угорщина вироблятиме бойові безпілотники разом з Ізраїлем і ФРН



Угорщина підписала угоду про співпрацю з ізраїльськими та німецькими компаніями, з якими вона вироблятиме бойові безпілотники, повідомляє в п'ятницю Associated Press з посиланням на заяву угорського прем'єра Віктора Орбана.

За словами глави уряду, угоду про співпрацю підписано з ізраїльською компанією-виробником оборонних технологій UVision. Назву німецької компанії він не уточнив.

Орбан у п'ятницю виступив на церемонії відкриття нового заводу в місті Залаегерсег на південному заході Угорщини. Заводом володіє німецька військово-технічна компанія Rheinmetall, а угорській державі в ньому належить частка 49%.

Крім того, Орбан повідомив, що незабаром у центральній частині країни Rheinmetall відкриє ще один завод, на якому вироблятимуть боєприпаси. За його словами, це підприємство стане одним із найсучасніших у Європі.