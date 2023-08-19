Унаслідок обстрілу "Пункту незламності" в Часовому Яру поранено чотирьох людей

Російська армія в п'ятницю, 18 серпня, обстріляла "Пункт незламності" в Часовому Яру - за фактом поранення чотирьох цивільних розпочато розслідування, поінформували в Донецькій обласній прокуратурі.

"18 серпня 2023 року армія РФ, ймовірно, з артилерії обстріляла м. Часів Яр. Снаряди влучили поруч із "Пунктом незламності", де зазвичай місцеві мешканці отримують гуманітарну допомогу, заряджають телефони тощо", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі прокуратури.

Наголошується, що "тілесних ушкоджень зазнали дві жінки 73 і 76 років та 72-річний чоловік - його госпіталізували до лікарні з множинними осколковими пораненнями. Також постраждав 67-річний працівник гуманітарного штабу".

Також, повідомили в прокуратурі, вибухи спровокували загоряння у 2 багатоквартирних будинках. Пошкоджено сквер і сусідні житлові будинки.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).