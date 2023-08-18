Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Протягом доби ворог завдав одного ракетного і 31 авіаційного удару, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначено у повідомленні у фейсбуці.

Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

На лінії фронту за добу відбулося 30 бойових зіткнень.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, в районі Білогорівки Луганської області на лиманському напрямку, в районі на північний схід від Оріхово-Василівки Донецької області на бахмутському напрямку, в районі на південний схід від Новокалинового Донецької області на авдіївському напрямку.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Урожайного Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.