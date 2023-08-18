За останні тижні обмінний фонд збільшився на понад 200 російських військовополонених - українська розвідка

Протягом останніх тижнів кількість російських військовополонених в Україні значно збільшилася, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони як оборонних, так і наступальних на понад 200 російських військовополонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше й активніше", - сказав Юсов на брифінгу на тему: "Поводження з полоненими військовослужбовцями країни-агресора в Україні" в п'ятницю.

За його словами, кожен п'ятий окупант із цієї кількості здався добровільно. Також у розвідці повідомили, що щодня троє-п'ятеро російських військових здаються в полон за державною програмою "Хочу жить".