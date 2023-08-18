БЕБ заявляє про нову підозру Фрідману в легалізації близько 100 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесменові, колишньому власникові українського банку в легалізації отриманих злочинним шляхом $1,2 млн і EUR1,93 млн (в еквіваленті приблизно 100 млн грн), скоєну організованою групою осіб, і умисному ухиленні від сплати 18 млн грн податків посадовими особами банку.

Відповідний пресреліз БЕБ у п'ятницю супроводжено розмитою фотографією Михайла Фрідмана, який цілком підходить під вищенаведений опис, - ексбенефіціара Альфа-Банку, пізніше перейменованого на Сенс Банк, і націоналізованого наприкінці квітня.

БЕБ нагадує, що на початку червня заарештувало 738 об'єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку.

"Він (російський бізнесмен) спільно з компаньйонами-росіянами, напередодні та впродовж збройної агресії російської федерації проти України, здійснили фіктивні оборудки та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів цих компаній на загальну суму понад мільярд грн та їхнього подальшого виведення з банківської системи в Україні", - зазначило Бюро.

За його даними, метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності.

БЕБ також нагадало, що заарештувало активи кіпрських компаній на загальну суму понад 469 млн грн, що перебувають на рахунках Сенс Банку, і цінні папери на загальну суму понад 12,4 млрд грн, імовірно, набуті через використання фіктивних угод.

"Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена як на території України, так і в іноземних юрисдикціях", - наголошується в пресрелізі.

Уточнено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків та легалізація грошових коштів і майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.