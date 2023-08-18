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13:44 18.08.2023

Окупанти завдали удару по Запоріжжю - ОВА

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Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю в п'ятницю, інформація про руйнування і постраждалих з'ясовується, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань і кількість постраждалих уточнюються", - написав Малашко в телеграмі.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв підтвердив цю інформацію і повідомив, що від вибухової хвилі вилетіли квартирні та балконні вікна й вікна на сходових клітках у трьох багатоповерхових будинках. Незначних пошкоджень зазнали також два навчальні заклади.

"Фахівці райадміністрації та "Запоріжремсервісу" здійснюють обстеження для визначення обсягу пошкоджень у будинках та виконання робіт з усунення наслідків удару", - написав він у телеграмі.

За словами секретаря міськради, інформація щодо постраждалих наразі не надходила. Деталі уточнюються.

Раніше місцеві пабліки повідомили про вибухи в місті під час повітряної тривоги.

Теги: #запоріжжя #удар

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