Події

11:05 18.08.2023

Перше судно, що вийшло з Одеси після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, прибуло до Туреччини - ЗМІ

2 хв читати
Перше судно, що вийшло з Одеси після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, прибуло до Туреччини - ЗМІ

Контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, що вирушив із українського порту "Одеса", прибув у протоку Босфор, повідомило турецьке видання hurriyet.com.tr.

"Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, завантажене контейнерами, що прямувало з одеського порту України, увійшло до Босфору приблизно о 06:00 із узбережжя Чорного моря в супроводі берегової охорони та лоцманських кораблів", - ідеться в повідомленні.

За інформацією турецьких ЗМІ, судно кине якір у порту "Амбарлі".

Як повідомило агентство aa.com.tr, Міністерство національної оборони Туреччини, яке проводило спостереження за торговельними суднами, що пересуваються в умовах збройного вторгнення Росії в Україну до турецьких проток, констатувало, що проблем з їхнім проходом через турецькі протоки немає.

"Інші країни працюють над альтернативними маршрутами і шляхами. Ми уважно спостерігаємо за цим. Проблема полягає в тому, як торгові судна можуть безпечно дістатися до турецьких проток в умовах цієї ситуації. Проблем із проходом суден через турецькі протоки немає", - наводить агентство слова джерела в Міноборони Туреччини.

У міністерстві також уточнили, що докладають зусиль для відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Джерела нагадали, що завдяки "зерновій угоді", яка довела свою успішність і користь, за рік до країн, які цього потребують, відвантажили близько 33 млн тонн зерна.

Як повідомлялося з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, 16 серпня з порту "Одеса" вийшло перше судно, яке скористалося тимчасовим коридором у Чорному морі.

Контейнеровоз Joseph Schulte перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року. На його борту перебуває 2000 контейнерів і 30 тис. тонн вантажу, зокрема, продовольства.

Теги: #судно #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 16.08.2023
Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

04:42 15.08.2023
Держдеп засудив провокацію РФ щодо турецького судна

Держдеп засудив провокацію РФ щодо турецького судна

22:40 13.08.2023
Спроба РФ зупинити для огляду балкер SUKRU ORKA у Чорному морі – грубе порушення норм міжнародного права - Кубраков

Спроба РФ зупинити для огляду балкер SUKRU ORKA у Чорному морі – грубе порушення норм міжнародного права - Кубраков

08:43 08.08.2023
Глава МЗС Туреччини: Ми продовжимо контакти з усіма сторонами для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Глава МЗС Туреччини: Ми продовжимо контакти з усіма сторонами для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

18:09 07.08.2023
Понад десять осіб постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула

Понад десять осіб постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула

16:40 07.08.2023
Четверо людей постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула

Четверо людей постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула

19:00 05.08.2023
Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини майбутнє "зернової угоди"

Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини майбутнє "зернової угоди"

13:34 30.07.2023
Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

Туристичний автобус врізався у вантажівку в Туреччині: 2 людини загинули, серед них українка - ЗМІ

21:03 21.07.2023
Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський та Ердоган і скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

13:55 20.07.2023
Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

Посол України в Туреччині: Сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з РФ і зможе переконати її повернутися до "зернової угоди"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нацполіція запобігла нападу на заступника голови ДПС - глава МВС

На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

Зеленський підписав Закон про порядок відбору суддів Конституційного Суду

Восени відбудеться масштабний Форум оборонних технологій

ОСТАННЄ

Нацполіція запобігла нападу на заступника голови ДПС - глава МВС

Міноборони Великої Британії підписало три контракти на передачу Україні засобів боротьби з дронами

НАБУ і САП завершили розслідування щодо злочинної схеми реалізації палива ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

СБУ затримала в Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

ВАКС зобов'язав депутата Рівненської облради, спійманого на хабарі, перерахувати 2 млн грн на потреби ЗСУ

Окупанти вночі обстріляли Білозерку і Дніпровське Херсонської області, поранено місцеву жительку

На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

На Харківщині за добу одна загибла, одна постраждала внаслідок ворожих обстрілів

Ворог зранку обстріляв Середино-Будську громаду Сумської області

Ворог випустив 207 снарядів по Херсонській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА