Перше судно, що вийшло з Одеси після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, прибуло до Туреччини - ЗМІ

Контейнеровоз Joseph Schulte під гонконзьким прапором, що вирушив із українського порту "Одеса", прибув у протоку Босфор, повідомило турецьке видання hurriyet.com.tr.

"Судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу, завантажене контейнерами, що прямувало з одеського порту України, увійшло до Босфору приблизно о 06:00 із узбережжя Чорного моря в супроводі берегової охорони та лоцманських кораблів", - ідеться в повідомленні.

За інформацією турецьких ЗМІ, судно кине якір у порту "Амбарлі".

Як повідомило агентство aa.com.tr, Міністерство національної оборони Туреччини, яке проводило спостереження за торговельними суднами, що пересуваються в умовах збройного вторгнення Росії в Україну до турецьких проток, констатувало, що проблем з їхнім проходом через турецькі протоки немає.

"Інші країни працюють над альтернативними маршрутами і шляхами. Ми уважно спостерігаємо за цим. Проблема полягає в тому, як торгові судна можуть безпечно дістатися до турецьких проток в умовах цієї ситуації. Проблем із проходом суден через турецькі протоки немає", - наводить агентство слова джерела в Міноборони Туреччини.

У міністерстві також уточнили, що докладають зусиль для відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Джерела нагадали, що завдяки "зерновій угоді", яка довела свою успішність і користь, за рік до країн, які цього потребують, відвантажили близько 33 млн тонн зерна.

Як повідомлялося з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, 16 серпня з порту "Одеса" вийшло перше судно, яке скористалося тимчасовим коридором у Чорному морі.

Контейнеровоз Joseph Schulte перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року. На його борту перебуває 2000 контейнерів і 30 тис. тонн вантажу, зокрема, продовольства.