Окупанти вночі обстріляли Білозерку і Дніпровське Херсонської області, поранено місцеву жительку

Мирна мешканка Херсонської області дістала поранення внаслідок обстрілу окупантами селищ Білозерка і Дніпровське Херсонського району в ніч на п'ятницю.

"Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, газопровід. Сталося займання даху місцевої церкви", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

Прокурори у взаємодії зі слідчими задокументували воєнний злочин РФ. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).