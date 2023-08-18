Події

10:05 18.08.2023

Окупанти вночі обстріляли Білозерку і Дніпровське Херсонської області, поранено місцеву жительку

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Окупанти вночі обстріляли Білозерку і Дніпровське Херсонської області, поранено місцеву жительку

Мирна мешканка Херсонської області дістала поранення внаслідок обстрілу окупантами селищ Білозерка і Дніпровське Херсонського району в ніч на п'ятницю.

"Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, газопровід. Сталося займання даху місцевої церкви", - повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

Прокурори у взаємодії зі слідчими задокументували воєнний злочин РФ. За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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