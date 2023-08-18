Події

07:42 18.08.2023

За минулу добу відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом

2 хв читати
За минулу добу відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом

Протягом 17 серпня між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося 33 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося 33 бойові зіткнення", - йдеться у зведенні вранці в п'ятницю.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 н.п., це, зокрема, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Покровка, Новодмитрівка, Рясне Сумської області та Охримівка, Мала Вовча, Бударки, Строївка Харківської області.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали н.п. Дворічна, Куп'янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 н.п., зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Зварівка, Федорівка, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районі Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 н.п., зокрема Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Північне, Залізне, Дружба Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Артилерійського обстрілу зазнали понад 10 н.п., серед них Новобахмутівка, Очеретине, Бердичі, Степове, Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 н.п., зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 н. п., серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 н.п., зокрема Новодарівка, Левадне, Малинівка, Красне, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 н.п., серед них Антонівка, Зеленівка, Комишани, Дніпровське, Херсон, Величезне, Томина Балка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:54 18.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 460 окупантів

19:52 17.08.2023
Окупанти завдали 4 ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 4 ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

19:37 17.08.2023
Сили оборони відбили наступ окупантів на п’яти напрямках на сході України, за добу було 24 бойові зіткнення

Сили оборони відбили наступ окупантів на п’яти напрямках на сході України, за добу було 24 бойові зіткнення

07:55 17.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

07:17 17.08.2023
Сили оборони продовжують контрнаступ на двох напрямках, за добу відбулося 20 бойових зіткнень

Сили оборони продовжують контрнаступ на двох напрямках, за добу відбулося 20 бойових зіткнень

06:56 17.08.2023
Окупанти завдали вісім ракетних і 82 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали вісім ракетних і 82 авіаудари по Україні за добу

06:48 17.08.2023
Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:47 16.08.2023
Окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаударів по Україні за добу, збито дві ракети і 13 "шахедів"

Окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаударів по Україні за добу, збито дві ракети і 13 "шахедів"

19:24 16.08.2023
Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

07:58 16.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

Зеленський підписав Закон про порядок відбору суддів Конституційного Суду

Восени відбудеться масштабний Форум оборонних технологій

Дві нові пускові установки IRIS-T доставлені в Україну

Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

ОСТАННЄ

Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину, є руйнування

Єрмак подякував країнам Балтії, які приєднуються до декларації G7 на підтримку України

Швейцарія не визнає паспорти, видані РФ на окупованих територіях України

Бізнес-центр "Москва-сіті" знову атакували БПЛА - мер

Окупанти двічі обстріляли Нікополь і один раз Марганецьку громаду

18 серпня: Яке сьогодні свято

Єрмак пропонує залучити СОТ до імплементації другого пункту "формули миру"

Україні можуть передати гелікоптери Мі-24 із Чехії

США схвалили відправку F16 для України з Данії та Нідерландів

У Запоріжжі можливі пуски С300

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА