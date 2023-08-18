За минулу добу відбулося 33 бойових зіткнення з ворогом

Протягом 17 серпня між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося 33 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося 33 бойові зіткнення", - йдеться у зведенні вранці в п'ятницю.

На сіверському та слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 н.п., це, зокрема, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Покровка, Новодмитрівка, Рясне Сумської області та Охримівка, Мала Вовча, Бударки, Строївка Харківської області.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали н.п. Дворічна, Куп'янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 н.п., зокрема, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Зварівка, Федорівка, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Богданівки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районі Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 н.п., зокрема Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Північне, Залізне, Дружба Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Артилерійського обстрілу зазнали понад 10 н.п., серед них Новобахмутівка, Очеретине, Бердичі, Степове, Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 н.п., зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 н. п., серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 н.п., зокрема Новодарівка, Левадне, Малинівка, Красне, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

На херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 н.п., серед них Антонівка, Зеленівка, Комишани, Дніпровське, Херсон, Величезне, Томина Балка Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області.