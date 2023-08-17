Події

19:52 17.08.2023

Окупанти завдали 4 ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

1 хв читати
Окупанти завдали 4 ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали чотирьох ракетних і 37 авіаційних ударів по території України, здійснили 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Ворог завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполя, Сіверська, Спірного, Васюківки, Красногорівки, Новокалинового та Авдіївки Донецької області, Роботиного Запорізької області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, зокрема, міст Вовчанськ Харківської області, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, м.Херсон.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:37 17.08.2023
Сили оборони відбили наступ окупантів на п’яти напрямках на сході України, за добу було 24 бойові зіткнення

Сили оборони відбили наступ окупантів на п’яти напрямках на сході України, за добу було 24 бойові зіткнення

07:55 17.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

07:17 17.08.2023
Сили оборони продовжують контрнаступ на двох напрямках, за добу відбулося 20 бойових зіткнень

Сили оборони продовжують контрнаступ на двох напрямках, за добу відбулося 20 бойових зіткнень

06:56 17.08.2023
Окупанти завдали вісім ракетних і 82 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали вісім ракетних і 82 авіаудари по Україні за добу

06:48 17.08.2023
Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:47 16.08.2023
Окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаударів по Україні за добу, збито дві ракети і 13 "шахедів"

Окупанти завдали сім ракетних і 67 авіаударів по Україні за добу, збито дві ракети і 13 "шахедів"

19:24 16.08.2023
Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

Сили оборони відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках на сході України, за добу було 15 бойових зіткнень

07:58 16.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів, а також 24 артилерійські системи противника

07:40 16.08.2023
Українська авіація за добу сім разів атакувала сили ворога

Українська авіація за добу сім разів атакувала сили ворога

07:38 16.08.2023
На Херсонщині окупанти знімають постановочні сюжети про свої успіхи на фронті

На Херсонщині окупанти знімають постановочні сюжети про свої успіхи на фронті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті у Києві до закінчення воєнного стану не буде - влада

Маасікас: Ніхто не може назвати точної дати, коли Україна стане членом ЄС, але країна вже "побила багато європейських рекордів" за швидкістю інтеграції

Стефанішина: Україна не виконає на 100% усіх рекомендацій Єврокомісії до жовтня, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків

МЗС і Міноборони мають опрацювати з партнерами наступні оборонні пакети - Зеленський

ОСТАННЄ

Лише Україна вирішуватиме, коли умови будуть придатними для мирних переговорів

Зеленський прийняв вірчі грамоти в нових послів Німеччини, Індонезії, Швеції, Чилі, Колумбії та Перу

У Києві стартував шостий фестиваль Bouquet Kyiv Stage

ВАКС виніс вирок нардепу Герасимову за недекларування майна в Іспанії

Залужний розповів Міллі про плани на найближчу, середньострокову і більш віддалену перспективи

Українська авіація завдала семи ударів по місцях скупчення окупантів, збито два гелікоптери противника

Матернова вважає, що є реальна перспектива відкриття переговорів про вступ України до ЄС узимку

За 8 років Київ подавав документи на 2059 нерухомих пам’яток, але Мінкульт вніс до реєстру лише 285 - КМДА

На таврійському напрямку за добу ліквідовано 88 окупантів і знищено 25 одиниць техніки

Матернова повідомила, що розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні з середини вересня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА