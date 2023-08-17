Окупанти завдали 4 ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали чотирьох ракетних і 37 авіаційних ударів по території України, здійснили 27 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Ворог завдав авіаційних ударів у районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполя, Сіверська, Спірного, Васюківки, Красногорівки, Новокалинового та Авдіївки Донецької області, Роботиного Запорізької області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях, зокрема, міст Вовчанськ Харківської області, Сіверськ, Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, м.Херсон.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголосили в Генштабі.