Сили оборони відбили наступ окупантів на п’яти напрямках на сході України, за добу було 24 бойові зіткнення

Усі наступальні дії російських окупантів на п'яти напрямках на сході України в четвер було відбито, Сили оборони України продовжили ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках на півдні, закріплювалися на досягнутих рубежах, здійснювали заходи контрбатарейної боротьби.

"На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області... На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої Гори Донецької області... На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області... На Шахтарському напрямку ворог зробив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Урожайного Донецької області", - ідеться у зведенні.

Загалом, за даними Генштабу, протягом доби відбулося 24 бойових зіткнення.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.