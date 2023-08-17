Начальник Генштабу ЗС Словаччини відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія"

Начальник Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки генерал Даніел Змеко відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" і провів зустріч з українськими військовими.

"Під час зустрічі з захисниками та захисницями зі складу Сил оборони України українська сторона подякувала Словаччині за надану матеріально-технічну допомогу Збройним силам України. Зокрема, була відзначена ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою", - повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку у фейсбуці.

У ЗСУ висловили подяку словацьким колегам за підтримку України в боротьбі з російською агресією.

11 серпня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що провів зустріч із начальником Генерального штабу Збройних сил Словацької Республіки Даніелем Змеко, який відвідав Україну. Сторони обговорили обстановку на фронті, потреби української армії в озброєнні, боєприпасах і засобах протиповітряної оборони.