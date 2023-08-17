Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

Генеральний прокурор Андрій Костін і заступниця міністра юстиції Ірина Мудра провели першу зустріч робочої групи з відновлення справедливості, обговоривши пріоритети роботи, зокрема створення Реєстру потерпілих та свідків як важливого елемента компенсаційного механізму.

"Сьогодні разом з Іриною Мудрою провели першу зустріч Робочої групи з відновлення справедливості. Це 7-й пункт української Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський", - написав генпрокурор на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

Він зазначив, що мир не може бути без справедливості. "Тому розробляємо міжнародний План дій з відновлення справедливості для України. Бо це необхідна умова встановлення та збереження глобального миру і світового порядку, заснованого на верховенстві права".

За словами Костіна, цей план побудований на шести ключових пріоритетах: національні інструменти притягнення до відповідальності, співпраця з механізмами міжнародного правосуддя, міждержавне партнерство, відповідь на злочин агресії, відшкодування збитків і шкоди, режим санкцій.

"Повністю згодний з пані Мудрою, що створення компенсаційного механізму має вирішальне значення для постраждалих від війни. Один з наших спільних пріоритетів - збір доказів завданої агресором шкоди. Для цього плануємо створити Реєстр потерпілих та свідків - важливий елемент компенсаційної архітектури", - наголосив генпрокурор.

Він уточнив, що план дій передбачатиме цільові програми в усіх вкрай важливих сферах. "Щиро вдячні представникам понад 20 країн, які долучилися до його формування", - додав він.