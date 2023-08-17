Події

16:33 17.08.2023

Окупанти обстріляли Середина-Буду і 13 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях за добу, жертв немає

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Окупанти обстріляли Середина-Буду і 13 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях за добу, жертв немає

Російські окупанти за минулу добу обстріляли з мінометів, автоматичних станкових гранатометів і ствольної артилерії місто Середина-Буда і сім сіл Шосткинського району Сумської області, а також шість сіл Чернігівського, Корюківського та Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Блешня - 15 приходів, ймовірно ствольна артилерія. Городнянська громада: Сеньківка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем’яч - 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Хрінівка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Клюси - 24 приходи, ймовірно міномет 82 мм. Єліне - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у четвер.

"Сумська область. Шосткинський район: Старикове - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Соснівка - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Ломленка - 4 приходи, ймовірно АГС. Винторівка - 10 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Ходине - 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Рожковичі - 10 приходів, ймовірно міномет 82мм. Середина-Буда - 7 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Глухівський район: Шалигине - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

Усі населені пункти розташовані в безпосередній близькості від державного кордону з РФ. Загалом за добу нараховано 17 обстрілів (117 вибухів) із різних видів озброєння. Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано, повідомили в ОК "Північ". 

Теги: #північ #обстріли

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