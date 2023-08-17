Стефанішина: Україна не виконає на 100% усіх рекомендацій Єврокомісії до жовтня, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків

До жовтня Україна не виконає на 100% усіх сім рекомендацій Європейської комісії, але забезпечить виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації в країні, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ... Це зміни, які запроваджуватимуться роками", - сказала Стефанішина під час заходу "Який вигляд має шлях України до ЄС" у четвер у Києві.

Водночас вона зазначила, що до жовтня Україна має забезпечити виконання всіх узгоджених законодавчих та інституційних кроків.

"І сподіватимемося, що відкриємо двері для політичного рішення", - наголосила віцепрем'єрка.