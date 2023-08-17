Сили оборони за добу ліквідували 480 окупантів, а також 24 БПЛА

Сили оборони за добу знищили 480 окупантів, 24 безпілотники, п'ять танків, 18 бронемашин, 17 артсистем, один засіб протиповітряної оборони, дві крилаті ракети та 27 одиниць автомобільної техніки ворога, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08. 23 орієнтовно становили особового складу - близько 256050 (+480) осіб ліквідовано, танків - 4329 (+5) од, бойових броньованих машин - 8398 (+18) од, артилерійських систем - 5169 (+17) од, РСЗВ - 714 (+0) од, засобів ППО - 486 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 314 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4272 (+24), крилаті ракети - 1406 (+2), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7641 (+27) од, спеціальна техніка - 773 (+0)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.