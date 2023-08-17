Окупанти завдали вісім ракетних і 82 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти за минулу добу завдали вісім ракетних і 82 авіаційних удари, а також здійснили 76 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), за уточненою інформацією, знищено дві крилаті ракети Х-35/Х-59 і 16 ворожих БПЛА "Shahed-136/131".

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей", - повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Російські окупанти завдавали авіаційних ударів у районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані, Куп'янська, Петропавлівки, Подола, Табаївки, Пісків-Радківських та Чернещини Харківської області, поблизу Невського, Надії, Білогорівки Луганської області, в районах Сіверська, Іванівки, Привілля, Миньківки, Білої Гори, Красногорівки, Новомихайлівки Благодатного, Урожайного та Старомайорського Донецької області, а також у районах Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 113 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.