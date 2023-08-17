Події

06:48 17.08.2023

Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

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Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України впродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і один по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також, українськими захисниками знищено вісім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили один зенітно-ракетний комплекс противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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