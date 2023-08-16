"Метінвест-СМЦ" передав 50 бронежилетів благодійному фонду "Я – Херсон"

Мережа сервісних металоцентрів групи "Метінвест" в Україні - "Метінвест-СМЦ" – у рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова передав чергову партію із 50 бронежилетів добровольцям організації "Я – Херсон", які допомагають з усуненням наслідків російських обстрілів.

За інформацією компанії, вона продовжує захищати військових України, рятувальників, волонтерів та комунальників.

При цьому наголошується, що ворог вдався до терору мирного населення, зрозумівши, що йому не втримати Херсон. Місто та область майже щодня страждають від російських атак. Вистояти, попри втрати, боротися з руйнуванням та запобігти екологічній катастрофі після підриву Каховської ГЕС херсонцям допомагають небайдужі українці. Працюючи в умовах обстрілів, вони щодня наражають себе на небезпеку і потребують надійних засобів захисту.

Днями необхідну допомогу благодійному фонду "Я-Херсон" направив Метінвест-СМЦ: організація отримала 50 бронежилетів 4-го класу захисту. Амуніція берегтиме життя волонтерів під час роботи у небезпечному регіоні.

Це вже не перша партія підтримки групи "Метінвест" для міста та його мешканців. Раніше в рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова 25 бронежилетів передали волонтерам, які рятували людей та тварин після підриву Каховської ГЕС.

Сумарно 150 тисяч бронежилетів отримали Сили оборони, рятувальники, волонтери та комунальники за час повномасштабної війни від "Метінвесту" та партнерів, які захищали українську сталь.

При цьому нагадують, що технологію виробництва сталі для виготовлення пластин для бронежилетів фахівці "Метінвесту" налагодили ще навесні 2022 року. Завдяки коригуванню хімічного складу сплавів, параметрів гарячої прокатки та термообробки металургам вдалося суттєво знизити вагу та товщину амуніції при збереженні необхідного четвертого класу захисту. Сьогодні цій сталі довіряють тисячі українців: перед тим, як експлуатуватися, кожна партія проходить ретельну перевірку та відстріл із бойової зброї.

І уточнюється: бронепластини "Метінвесту" забезпечують необхідний рівень балістичної стійкості та відповідають ДСТУ 8782:2018.

Нині компанія продовжує безкоштовно постачати сталевими пластинами для бронежилетів усіх, хто потребує надійного захисту. Зокрема, відбувається активна співпраця з підрозділами Сил оборони України, комунальними підприємствами, територіальними громадами. Не оминають і особисті звернення захисників. Щоб отримати якісний захист, достатньо надіслати офіційний запит на smc@metinvestholding.com, вказавши контакти відповідальних осіб.

"Метінвест" допомагає Херсону не лише амуніцією. Так, після трагедії на Каховській ГЕС, мешканці Калинівської громади отримали 1000 продуктових наборів та 528 пакуваннь із засобами гігієни в рамках гуманітарного проєкту "Рятуємо життя".

В Україні підприємства "Метінвесту" знаходяться переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керівна компанія групи "Метінвест".