Швейцарія розширила підтримку 11-го пакета санкцій ЄС проти РФ

Влада Швейцарії запровадила низку заходів, які раніше імплементував Євросоюз стосовно Росії в рамках 11-го санкційного пакета, повідомляється в опублікованому в середу комюніке швейцарського уряду.

Ідеться про "заборону на експорт товарів подвійного призначення та інших товарів, які могли би сприяти військово-технічному посиленню Росії".

Крім того, під санкції потрапили електронні компоненти та прекурсори хімічної зброї.

Зокрема, Швейцарія заборонила продаж до Росії об'єктів інтелектуальної власності, що належать до деяких товарів, а також транзит через Росію, зокрема реактивного палива.

Новий пакет санкцій ЄС було ухвалено 23 червня. У рамках 11-го пакета до санкційних списків ЄС потрапила 71 фізична особа і 33 структури, серед яких російські чиновники, журналісти, підприємці, військові, а також компанії, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом.

28 червня Швейцарія вже долучилася до частини заходів у рамках цього пакета санкцій, запровадивши обмежувальні заходи проти деяких фізичних і юридичних осіб.