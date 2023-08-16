РФ може готувати провокацію на Курській АЕС, щоб звинуватити Україну, - Юсов

РФ розглядає сценарії проведення провокацій, зокрема на своїх атомних об'єктах, з метою звинувачення в цьому України, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Коментуючи дані Центру національного спротиву про підготовку росіянами провокації на Курській атомній електростанції в РФ, Юсов підтвердив, що така інформація є.

"Така інформація є, і вона вже і публічно була оприлюднена, зокрема ГУР Міноборони. Так, ворог розглядає як сценарій дій низку провокацій, зокрема на своїх атомних об'єктах. Яка мета для цього - звинуватити Україну, спровокувати, мобілізувати додатково внутрішню громадську думку, яка час від часу хитається і відрізняється навіть від рашистської пропаганди", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в середу.

У ГУР Міноборони наголосили, що теракти та провокації проти власного цивільного населення - "фірмова фішка режиму Путіна, і дивуватися тут особливо нічому".

"Тому такі провокації на території РФ з боку путінського режиму можливі", - зазначив Юсов.