Директор НАБУ про справу "Укрнафти" та Коломойського: Розслідування триває, підозри не анонсуємо

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос відзначає активне розслідування кримінального провадження про заволодіння коштами ПАТ "Укрнафта", але утримується від озвучування кола підозрюваних.

У середу на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи завершено економічну експертизу у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" та чи є підстави для повідомлення про підозру бізнесменові Ігорю Коломойському, Кривонос сказав: "Я не буду анонсувати коло підозрюваних доти, доки не буде висунуто підозру, говорити про підстави щодо конкретних осіб - ми не анонсуємо такі речі. Але досудове розслідування активно рухається і, сподіваюся, будемо комунікувати про коло підозрюваних, про розмір встановлених збитків і про подальший рух справи".

Як повідомлялося, 2 серпня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування у справі щодо підозри в заволодінні майном і коштами ПАТ "Укрнафта" на суму понад 13 млрд грн.

Згідно з повідомленням САП, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) відкриють матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Підозри висунуто вісьмом особам, серед яких колишні голова правління, заступник керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки, начальник відділу контролю за обліком і постачаннями нафти та нафтопродуктів "Укрнафти", а також колишні директори п'яти комерційних підприємств.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовці "Укрнафти" поставили без передоплати п'ятьом комерційним підприємствам нафту загальною вартістю понад 10 млрд грн, якою останні заволоділи, заподіявши шкоду на зазначену суму.

Також встановлено, що в липні 2015 року посадові особи "Укрнафти" уклали з комерційним підприємством 70 договорів на постачання нафтопродуктів на суму понад 3 млрд грн. "Укрнафта" здійснила авансову оплату за нафтопродукти в повному обсязі, але в подальшому уклала додаткові угоди про відстрочку термінів їх постачання до кінця 2018 року. В результаті комерційне підприємство їх не поставило, а авансові кошти переказали на рахунки компаній-нерезидентів.

У вересні 2022 року деякі ЗМІ з посиланням на свідків подій повідомляли про проведення обшуку в Коломойського у справі "Укрнафти".

За даними ZN.UA, обшук було проведено за місцем проживання Коломойського на курорті Буковель, Коломойський не проходить у цій справі як підозрюваний, але він є співвласником "Укрнафти".