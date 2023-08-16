РФ розпочала розгортання власного виробництва БПЛА, створених на основі іранських Shahed - британська розвідка

Росія майже напевно розпочала розгортання вітчизняних безпілотних літальних апаратів одностороннього нападу (OWA-UAV), створених на основі іранських розробок Shahed, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Власне виробництво, ймовірно, дасть змогу Росії налагодити більш надійні постачання OWA-UAV. Ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості OWA-UAV, що прибувають", - наголошують у повідомленні у твіттері.

Зазначається, що з вересня 2022 року російські війська імпортують системи іранського виробництва.

"Імовірно, Росія прагне до самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Однак наразі Росія, як і раніше, залежить від комплектувальних і всього озброєння з Ірану, що поставляють переважно через Каспійське море", - наголошують у міністерстві.