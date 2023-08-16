На Херсонщині окупанти знімають постановочні сюжети про свої успіхи на фронті

На тлі зниження бойового духу особового складу військових підрозділів окупаційних військ командування ворога дедалі частіше вдається до постановочних зйомок своїх успіхів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в ранковому зведенні, 16 серпня.

"У тимчасово окупованому населеному пункті Козачі Лагері Херсонської області відмічено підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури", - наголошують у повідомленні.

Однак, наголошують у Генштабі ЗСУ, у цій будівлі, станом на 13 серпня цього року, перебуває особовий склад окупаційних військ у кількості до 25 військовослужбовців армії Росії з-поміж колишніх ув'язнених.