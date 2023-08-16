Сили оборони стримують окупантів на куп'янському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

Сили оборони стримують окупантів на чотирьох напрямках, минулої доби відбулося близько 30 бойових зіткнень, інформує Генштаб Збройних сил України в середу вранці.

"На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах на південний схід від Вільшанів та на схід від Петропавлівки Харківської області... На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі міст Мар'їнка та Красногорівка Донецької області... На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище в районі Урожайного Донецької області", - зазначено в оперативному зведенні, опублікованому у фейсбуці.

Водночас, повідомляє Генштаб, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.