Окупанти за добу атакували Україну, випустивши щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 цілей

Минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, із них сили ППО знищили 16, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

"Минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилатих ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 4 крилатих ракет типу "Калібр". Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр", - йдеться у зведенні.

Крім цього, було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 і С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Також у Генштабі повідомили, що в ніч на 16 серпня РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

"Загалом минулої доби ворог завдав 42 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - поінформували в Генштабі.

Крім того, окупанти впродовж доби завдавали авіаударів по районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області, Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області, Стельмахівки, Білогорівки Луганської області, Сіверського, Спірного, Веселого, Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного, Авдіївки, Невельського, Красногорівки, Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області, Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області, а також Миколаївки та Садового Херсонської області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 100 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.