Події

07:16 16.08.2023

Окупанти за добу атакували Україну, випустивши щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 цілей

2 хв читати
Окупанти за добу атакували Україну, випустивши щонайменше 28 крилатих ракет, сили ППО збили 16 цілей

Минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, із них сили ППО знищили 16, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

"Минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилатих ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 4 крилатих ракет типу "Калібр". Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 і "Калібр", - йдеться у зведенні.

Крім цього, було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 і С-400 по Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Також у Генштабі повідомили, що в ніч на 16 серпня РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

"Загалом минулої доби ворог завдав 42 ракетних і 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться у зведенні, опублікованому у фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - поінформували в Генштабі.

Крім того, окупанти впродовж доби завдавали авіаударів по районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області, Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області, Стельмахівки, Білогорівки Луганської області, Сіверського, Спірного, Веселого, Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного, Авдіївки, Невельського, Красногорівки, Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області, Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області, а також Миколаївки та Садового Херсонської області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 100 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:40 16.08.2023
Українська авіація за добу сім разів атакувала сили ворога

Українська авіація за добу сім разів атакувала сили ворога

07:38 16.08.2023
На Херсонщині окупанти знімають постановочні сюжети про свої успіхи на фронті

На Херсонщині окупанти знімають постановочні сюжети про свої успіхи на фронті

07:29 16.08.2023
Сили оборони стримують окупантів на куп'янському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

Сили оборони стримують окупантів на куп'янському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

19:25 15.08.2023
Окупанти завдали 42 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 42 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

08:14 15.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

07:42 15.08.2023
Окупаційна адміністрація Старобільська зобов'язала чоловіків стати на військовий облік, а в Бехтерах запроваджено навчання школярів за російською програмою

Окупаційна адміністрація Старобільська зобов'язала чоловіків стати на військовий облік, а в Бехтерах запроваджено навчання школярів за російською програмою

07:38 15.08.2023
За минулу добу на фронті відбулося понад 15 бойових зіткнень

За минулу добу на фронті відбулося понад 15 бойових зіткнень

20:49 14.08.2023
Російська окупаційна влада має намір замінити органи місцевого самоврядування муніципалітетами

Російська окупаційна влада має намір замінити органи місцевого самоврядування муніципалітетами

20:16 14.08.2023
Генштаб: Сили оборони за добу знищили ворожий гелікоптер, завдали ударів по пункту управління, місцях зосередження особового складу й техніки

Генштаб: Сили оборони за добу знищили ворожий гелікоптер, завдали ударів по пункту управління, місцях зосередження особового складу й техніки

20:11 14.08.2023
Генштаб: Сили оборони на мар'їнському напрямку стримують ворога, на мелітопольському та бердянському - наступають

Генштаб: Сили оборони на мар'їнському напрямку стримують ворога, на мелітопольському та бердянському - наступають

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих

Унаслідок ракетного удару у Львівській області пошкоджено близько 120 будинків - Козицький

Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $314 млн

ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації, підозрюваного в підбурюванні до надання хабаря суддям

ОСТАННЄ

Співпраця Північної Кореї з Росією продовжує війну в Україні

16 серпня: Яке сьогодні свято

ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької - ISW

У США стартує кампанія "Республіканці за Україну" вартістю $2 млн

Латвія розпочала мобілізацію прикордонників для посилення кордону з Білоруссю

Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України

Заступник голови Офісу президента Кулеба відвідав із робочою поїздкою Чернігівську область

Окупанти за день 26 разів обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії та мінометів

Північна Македонія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

Порошенко оголосив про збільшення фінансування виробництва техніки для фронту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА