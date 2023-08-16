Держсекретар США Блінкен закликав Конгрес терміново виділити додаткове фінансування для України



Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив український народ у довгостроковій підтримці та закликав Конгрес прийняти запит адміністрації президента США Джо Байдена на додаткове фінансування військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні. Про це держсекретар заявив на брифінгу у вівторок, 15 серпня.

"Наступного тижня виповниться півтора роки повномасштабного вторгнення Росії — півтора року бомбардувань українських шкіл та лікарень, використання як зброъ продовольства та палива, вбивств та поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність та стійкість. Штати, десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати їх доти, доки в Україні не буде встановлено справедливого і міцного миру", - заявив держсекретар США.

Він також наголосив: "Минулого тижня президент Байден запросив у Конгресу $24,1 млрд, щоб виконати цю обіцянку і продовжувати підтримувати безпеку України, її економічні та гуманітарні потреби, а також допомагати іншим країнам, які переживають наслідки війни з Росією... Я закликаю Конгрес прийняти цей закон про фінансування - додаткове фінансування ... негайно".

За словами Блінкена, Державний департамент США продовжує роботу з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Україні стримувати та, за необхідності, захиститися від російської агресії у майбутньому.

"Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка - постійна, так само, як і багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України", - зазначив Блінкен.

