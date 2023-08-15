Події

19:25 15.08.2023

Окупанти завдали 42 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали 42 ракетних і 44 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти впродовж доби завдали 42 ракетних і 44 авіаційних ударів по території України та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Степового Сумської області, Іванівки, Загризового та Вільшанки Харківської області, Стельмахівки та Білогорівки Луганської області, Сіверська, Спірного, Веселого, Васюківки, Кліщіївки, Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського, Урожайного, Андріївки, Північного, Красногорівки, Авдіївки та Невельського Донецької області, Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області, районів Миколаївки та Садового Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні й артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях, зокрема міст Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Сіверськ, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області та міста Херсона.

"Імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначають у Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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